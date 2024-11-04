Воробьев: жители Подмосковья разных национальностей объединились для защиты РФ

сегодня в 10:19

РФ — многонациональное государство, в котором проживают люди, принадлежащие к разным культурам и придерживающиеся своих традиций. Благодаря этому единству Россия становится сильнее, написал в своем Telegram-канале губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Он поздравил жителей всей РФ с Днем народного единства. России приходится проходить через многие испытания. Однако жители Московской области и других регионов объединяются, чтобы защищать интересы страны, отметил губернатор.

Воробьев добавил, что все едины в помощи солдатам ВС РФ и их семьям, вере в силу многонациональной культуры, а также традиций. Совместными усилиями строится будущее для дальнейших поколений.

«Желаю всем жителям Московской области и нашей большой страны благополучия и процветания», — подчеркнул губернатор.