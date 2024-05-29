Воробьев: записаться в школу и детсад можно, не выходя из дома

Записать ребенка в школу и детсад можно, не выходя из дома, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В системе образования очень эффективными является электронный дневник, электронный журнал.

Здесь, по словам губернатора, важную роль сыграла Москва, потому что предоставила не только платформу, но и контент, который является современным и удобным для обучения детей.

Эффективна цифровизация и в других сферах. Успешными проектами в сфере здравоохранения Воробьев отметил электронную запись к врачу, телемедицину, цифровую медкарту и технологии искусственного интеллекта, которые сегодня становятся нормой.

«В транспорте сегодня внедрение технологий, которое позволяет видеть расписание автобусов, организовать правильно парковочное пространство», - сказал Воробьев на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Госсовета по направлениям социально-экономического развития.