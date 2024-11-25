Воробьев заявил о важности подведения итогов реализации президентских проектов

Губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание руководящего состава правительства региона на важность полной реализации президентских проектов до завершения 2024 года, передает корреспондент РИАМО.

«Необходимо заслушать и дать комментарии по объектам, которые мы сдаем по государственным программам, чаще всего, в рамках национальных проектов президента», — поручил Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

Губернатор отнес сюда и капитальные ремонты, и большое строительство автомобильных дорог.

Кроме того, Воробьев отметил, что в зоне внимания властей находятся объекты благоустройства и, конечно же, коммунальный комплекс.