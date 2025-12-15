Воробьев: за 3 года в регионе планируют привести в порядок более 25 тыс га леса

Как рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев, в Подмосковье проводят санитарные рубки леса, а также подключают впервые рубки ухода в пилотном режиме, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Лес занимает 42% территории области, и поддерживать его в надлежащем состоянии — очень важно для Подмосковья. Насекомые-вредители, скопление сухостоя и валежника, бытовой мусор не только могут нарушить естественный баланс экосистемы, но и повышают риск быстрого распространения пожаров. Ключевыми мерами для сохранения здорового леса и безопасности являются регулярная саночистка, своевременное удаление сухих и больных деревьев, борьба с патогенами, высадка новых деревьев.

Данный вопрос губернатор обсудил на совещании с руководящим составом регионального правительства и главами округов. В нем также приняли участие эксперты и директора лесничеств.

«Тема, связанная с экологией, рекреационным ресурсом всегда чувствительна, она требует от нас качественного ухода и своевременного обновления леса. В этом году мы запустили программу „Чистый и здоровый лес“, чтобы позаботиться о наших подмосковных лесах. Помимо санитарных рубок, подключаем впервые рубки ухода в пилотном режиме. Это позволит за 3 года привести в порядок 25,5 тыс. га леса», — сказал Воробьев.

Он добавил, что значительный объем работ проведут в Одинцовском округе, Истре, Можайском, Сергиево-Посадском округах, Егорьевске и Солнечногорске.

