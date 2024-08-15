Воробьев выразил соболезнования в связи со смертью легендарной летчицы Брок-Бельцовой

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выразил соболезнования родным и близким ветерана ВОВ, летчицы Галины Брок-Бельцовой, которая скончалась 15 августа в возрасте 99 лет.

«Мы будем помнить ее такой, какой она всегда была — умной и отважной, энергичной и обаятельной. Соболезную родным и близким Галины Павловны», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Как отметил Воробьев, Галина Брок-Бельцова — легендарная летчица, штурман пикирующего бомбардировщика Пе-2, последняя «дневная фурия».

Губернатор назвал летчицу невероятной женщиной, которая стала примером настоящей верности долгу и преданности Родине.

По словам Воробьева, ветеран до последних дней оставалась в строю, неся людям правду о Великой Отечественной войне. Она просвещала и воспитывала подрастающее поколение, помогала участникам СВО и их семьям.

В годы ВОВ Галина Павловна совершила 36 подтвержденных боевых вылетов. Награждена орденами Красной Звезды, Отечественной войны I и II степени и медалями.