Воробьев: выездные администрации повышают доверие жителей к местным властям

Он уточнил, что нужно выезжать на разговор с жителями не один раз, а несколько.

«Если один раз приехал, поулыбался и уехал, то это не выездная администрация, а профанация», — заявил губернатор на совещании с руководящим составом правительства области и главами округов.

По его словам, когда встречи по волнующим жителям вопросам идут «в режиме возвращения», то власти региона видят совершенно другой эффект в части доверия к местному руководству на территориях.