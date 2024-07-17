Воробьев: выездные администрации повышают доверие жителей к местным властям
Фото - © Медиасток.рф
Проводимые на местах выездные администрации повышают доверие жителей Подмосковья к властям, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Он уточнил, что нужно выезжать на разговор с жителями не один раз, а несколько.
«Если один раз приехал, поулыбался и уехал, то это не выездная администрация, а профанация», — заявил губернатор на совещании с руководящим составом правительства области и главами округов.
По его словам, когда встречи по волнующим жителям вопросам идут «в режиме возвращения», то власти региона видят совершенно другой эффект в части доверия к местному руководству на территориях.