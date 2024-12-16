Воробьев: все парки зимой в Подмосковье должны соответствовать стандартам

«В каникулы — и летние, и зимние — Подмосковье живет особой жизнью, насыщенной, семейной. Все наши парки должны соответствовать стандартам. Это касается и всех рекреационных зон», — отметил Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».

Он добавил, что Подмосковье стремится к этому. Реализуется программа «Парки в лесу». Их уже порядка 30. В рамках первого этапа реализации программы их будет 50. Все они приводятся к стандарту.

В больших лесных массивах есть все необходимые удобства: горячий чай, прокат лыж, каток, парковка, туалет.

Есть запрос на освещенные зимние трассы. Губернатор подчеркнул, что его стараются выполнять.