Воробьев вручил награды участникам СВО, спасателям, врачам и росгвардейцам

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в преддверии Дня Защитника Отечества, который празднуется 23 февраля, на торжественной церемонии вручил государственные и областные награды бойцам СВО, спасателям, медикам и сотрудникам Росгвардии, поблагодарив их за полную отдачу в работе и за любовь к родной стране, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

На торжественном мероприятии присутствовали не только бойцы СВО, сотрудники МЧС, врачи и росгвардейцы, но и их близкие люди. Мероприятие прошло в приятной дружественной обстановке.

«Мы встречаемся в преддверии 23 февраля, в год Защитника Отечества, в год 80-летия Победы. Традиционно в этом зале собрали людей, которые проявили себя, наших героев с их семьями, детьми, чтобы вручить награды, в том числе по поручению президента. Хочу поблагодарить спасателей и в вашем лице всех, кто занимался ликвидацией последствий ужасной трагедии в „Крокусе“; людей, которые работали и работают на курском направлении, порядка 50 реаниматологов, анестезиологов, фельдшеров, водителей, все они рискуют жизнью; нашу Росгвардию, которая достойно проявляет себя в самых сложных ситуациях; и, конечно, наших бойцов „именных“ батальонов — 26-го, 57-го, 242-го, элитных подразделений, тех, кто служит в спецназе. Мы всегда брали с вас пример. Очень надеюсь, что наша связь, взаимодействие заметны. Сегодня в зале также генерал (Александр Есипов, глава госпиталя им. Вишневского — ред.), который день и ночь вместе со своими „воинами“ спасает, выручает, реабилитирует наших бойцов, тех, кому нужна помощь. Для меня большая честь вручить вам заслуженные награды! » — заявил Воробьев.

Благодарность президента

Фото - © Сайт президента России

Президент России Владимир Путин ранее объявил благодарность Александру Есипову — руководителю Центрального военного клинического госпиталя имени А. А. Вишневского. Этот медицинский центр, специализирующийся на передовых технологиях, принимает военнослужащих с серьезными ранениями, полученными в ходе специальной военной операции. Заслуженный врач РФ и генерал-майор медицинской службы возглавляет учреждение, где бойцам не только предоставляют современное лечение, но и помогают восстановиться после ранений. Национальный исследовательский центр высоких медицинских технологий Минобороны РФ под его руководством успешно проводит реабилитацию военнослужащих.

«Наше госпитальное объединение, наверное, самое большое в стране, всего 7 филиалов, в том числе в Подмосковье. Мы возвращаем здоровье раненым, которые прошли СВО, возвращаем их в строй. Работаем единой слаженной командой с медицинской службой Московской области, с Москвой. Все сейчас интегрировались друг в друга, помогаем друг другу» — рассказал Есипов.

За оказание медицинской помощи пострадавшим в Курской области двое подмосковных специалистов получили почетные награды. Знаком «Отличник здравоохранения» наградили Данила Яцыно, который возглавляет отделение анестезиологии-реанимации в больнице Дубны. Такой же награды удостоился Андрей Царев — врач-анестезиолог из реанимационного отделения больницы в Красногорске. Медики неоднократно выезжали в составе подмосковных бригад в Курскую область для помощи пострадавшим.

«Я выезжал в составе группы врачей, сформированной по поручению губернатора Минздравом Московской области. Таких было две. В каждую входили 10 анестезиологов-реаниматологов, 8 хирургов и 4 травматолога. Мы находились там по 2 недели, менялись. 14 августа начал функционировать госпиталь на базе одной из больниц Курска. Там оказывали помощь пострадавшим с тяжелыми минно-взрывными травмами различной степени тяжести и локализацией» — рассказал Яцыно.

Кто и почему получил Орден «За доблесть и мужество»

Фото - © Константин Семенец/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Константин Семенец/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Константин Семенец/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Константин Семенец/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Константин Семенец/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Константин Семенец/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Константин Семенец/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Константин Семенец/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Константин Семенец/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Константин Семенец/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Константин Семенец/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

За проявленные героизм и отвагу высокой награды — ордена «За доблесть и мужество» — был удостоен военнослужащий ВДВ Никита, возглавляющий одно из подразделений. В начале 2024 года под его командованием десантники захватили важную позицию противника, что позволило предотвратить вражеские поставки боеприпасов и высадку сил неприятеля. На протяжении 48 часов бойцы стойко удерживали занятый рубеж. Во время боевого столкновения Никита, несмотря на полученную контузию от вражеского беспилотника, попавшего в укрытие группы, спас жизнь тяжелораненому сослуживцу, лично эвакуировав его из-под огня.

На церемонии награждения выразили искреннюю благодарность командиру Андрею Юрьевичу за существенную поддержку подразделения, отметив, что такая помощь позволяет военнослужащим эффективно выполнять боевые задачи по защите мирного населения и благополучно возвращаться к своим семьям.

Александр, занимающий должность командира взвода в мотострелковом полку в звании старшего лейтенанта, успешно руководил подразделениями батальона в наступательных операциях. Его грамотное командование позволило эффективно подавлять вражеские атаки.

Награду также получил подполковник Олег, служивший заместителем командира мотострелкового полка, который с начала специальной операции участвовал в боевых действия. Его военное мастерство проявилось летом прошедшего года, когда он успешно организовал оборонительную позицию между двумя населенными пунктами. В результате блестяще проведенной операции противник потерял сотню военнослужащих и два десятка беспилотных летательных аппаратов, а его наступление было полностью сорвано.

С начала 2024 года гвардейским мотострелковым подразделением успешно руководил командир роты Сергей. Несмотря на два полученных ранения, этот отважный гвардии лейтенант продолжал вести свой личный состав к выполнению сложнейших боевых задач в ходе специальной военной операции.

Профессионализм и решительность проявил сотрудник МЧС Илья Гаджиев во время трагических событий в «Крокус Сити Холл». Занимая должность заместителя начальника специализированной пожарно-спасательной части федеральной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Московской области, он координировал действия аэромобильной группы. Под его чутким руководством спасатели оперативно эвакуировали людей и успешно справились с очагом возгорания на вверенной территории

Дмитрий Куракин, занимающий должность заместителя начальника службы пожаротушения и руководителя дежурной смены ФПС ГПС ГУ МЧС России по Московской области, посвятил три десятилетия спасению человеческих жизней. Одна из его героических операций произошла в торговом центре «Крокус» весной минувшего года, когда он участвовал в спасательной операции.

Фото - © Константин Семенец/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Константин Семенец/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Константин Семенец/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Константин Семенец/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Константин Семенец/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

«В штабе пожаротушения нам поставили задачу по поиску пострадавших. В этот момент около него стоял мужчина, который был на связи со своей женой (по телефону). Она находилась внутри. Узнав все обстоятельства, мы быстро организовали звено ГЗДС и приступили к спасению пострадавших. И через 20 минут обнаружили двух женщин, которых вывели и передали скорой помощи», — поделился воспоминаниями Куракин.

Проявив исключительное мужество, Дмитрий отдал свой дыхательный аппарат одной из пострадавших, когда выяснилось, что ей не хватает оборудования. Несмотря на сложные условия, им удалось вместе покинуть охваченное огнем здание.