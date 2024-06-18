Воробьев вручил Киселеву награду I степени за заслуги перед Подмосковьем

Глава региона также познакомился с коллективом медиагруппы Киселева и узнал, как работает Главная дирекция информации.

«Очень приятно, что я сегодня могу в присутствии коллектива, Дмитрий Константинович, поздравить вас с юбилеем. Это прекрасный повод посетить «Россию сегодня». Стиль Киселева очень заметный, убедительный. А убедительно можно говорить только тогда, когда веришь, когда говоришь правду, когда чувствуешь и переживаешь. Уверен, что выи ваша команда отстаивают интересы нашей любимой страны честно, от всей души, от всего сердца», — сказал Андрей Воробьев.

Дмитрий Киселев является руководителем международного информагентства «Россия сегодня» с 2013 года. В состав медиагруппы входит ряд информресурсов: «РИА Новости», «ПРАЙМ», «ИноСМИ», «ТОК», «КОТ», «Baltnews», «Украина.ру», «Социальный навигатор» и «Arctic.ru». Сотрудники медиагруппы круглосуточно сообщают населению страны самые оперативные, проверенные новости, которые касаются не только мира, России, но и отдельных регионов, в число которых входит Подмосковье.

Фото - © Константин Семенец/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Константин Семенец/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Константин Семенец/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Константин Семенец/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Константин Семенец/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Константин Семенец/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Константин Семенец/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

«Мы сегодня рады приветствовать в этих стенах губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева. Вы знаете, что это один из самых активно, динамично развивающихся регионов. И это заслуга Андрея Юрьевича, который вместе с коллегами, как и мы, работает 24/7. Мы с Московской областью одна команда, у нас крепкая связь, мы говорим на одном языке. «Россия сегодня» отвечает на запрос людей, граждан нашей любимой страны, которым нужна правда, нужны аргументы, которым нужно хорошее настроение и здоровая интонация. На это нацелен весь наш коллектив. Все мы здесь делаем свою любимую работу», - подчеркнул Дмитрий Киселев.

Медиагруппа ежедневно держит руку на пульсе важнейших мировых инфоповодов как в стране, так и за ее пределами.

«Ваша команда, Дмитрий Константинович, как вы часто это подчеркиваете, старается делать все профессионально и достойно, всегда помогает, участвует, ведь жизнь наполнена не только хорошими и приятными моментами, но и разными вызовами, чрезвычайными ситуациями. Мы со своей стороны, понимая, что регион развивается, не имеем право находиться в вакууме. Ведь проблемы в основном происходят по двум причинам: из-за отсутствия общения и из-за неправильного общения. Мы дорожим нашим сотрудничеством с журналистами, с вашей командой и персонально с вами. Очень приятно было сегодня посмотреть на ньюс-рум, на людей, которые формируют, выдают новости, и, конечно, поблагодарить их за работу», - добавил губернатор Московской области.

Для Воробьева в новостной редакции провели экскурсию, в ходе которой рассказали, что на новостной Telegram-канал РИА Новости подписано уже более 3,2 млн человек, которые ежедневно узнают о событиях в регионе, стране и мира именно из этого проверенного источника информации. В редакции этой работой занимается Алексей Гаврилко, который уже много лет живет в подмосковном Одинцове.

Медиагруппа публикует новости не только на русском языке, но и на английском, китайском, испанском, а также арабском языках и фарси. «Россия сегодня» сотрудничает и с мировыми, и с национальными, а также региональными агентствами и другими средствами массовой информации.

За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио «Sputnik».

«Например, в Тбилиси у нас нет российского посольства, «Россотрудничества», фонда «Русский мир», но есть наше представительство – подразделение, которое работает на русском и грузинском языках. Это радио и информационный сайт. И они входят в тройку по популярности в стране. Представительства вещают на местную аудиторию, но также есть корреспонденты, которые вещают оттуда сюда», - отметил Киселев.