Воробьев возложил цветы к памятнику «Слава героев-танкистов» в Наро-Фоминске

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в День памяти и скорби стал участником церемонии возложения цветов к памятнику «Слава героев-танкистов» в Наро-Фоминске. В мероприятии также участвовали ученики школы № 4 и кантемировцы, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

В народе памятник называют «Три танка», там установлены боевые машины ИС-3М, Т-34-85 и ИСУ-125. Командир Кантемировской дивизии гвардии полковник Дмитрий Боглай рассказал школьникам и губернатору, почему Ямпольский полк носит именно такое название.

«Знаете, почему полк называется Ямпольский? Потому что наши бойцы во время Великой Отечественной войны освобождали населенный пункт Ямполь. И сейчас они воюют практически в тех же местах», — пояснил Боглай.

Воробьев с уверенностью подчеркнул, что бойцы в прошлом одержали победу и сейчас стремятся к такому же результату. Командир дивизии добавил, что иного выхода у военнослужащих нет.

Глава региона также обратился к присутствующим на мероприятии подросткам.

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

«Вас очень хвалит командир, глава городского округа — говорят, вы самые активные, патриоты, да еще и отличники. Вы только что закончили школу, хочу поздравить вас и в вашем лице всех наших ребят, которые успешно прошли испытания ЕГЭ. Надеюсь, что все планы, которые вы наметили, удастся реализовать. Нет никаких препятствий, когда есть желание», — сказал Воробьев.

На церемонии возложении цветов присутствовала 11-классница Елизавета, чей отец в настоящее время находится в зоне проведения специальной военной операции.

«Я хочу стать переводчиком. Уже сдала ЕГЭ по русскому на 100 баллов, по обществознанию — на 92. А результаты по английскому языку пока не пришли. Жду их 24 июня. Надеюсь также на высокий балл», — рассказала Елизавета губернатору.

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

В школе № 4 учащиеся проходят углубленное изучение отдельных предметов. В 2021 году на базе образовательного учреждения также открыли Казачий класс имени Александра Невского. В 2023 году в школе установили «Парту Героя» Виктора Кузьмина, который окончил эту школу и погиб на СВО.