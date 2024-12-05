сегодня в 15:44

Воробьев возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду

В 83-ю годовщину с начала контрнаступления Красной армии в Битве под Москвой губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вместе с волонтерами и бойцами СВО возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

Воробьев отметил, что подвиг солдат, которые остановили врага у стен столицы, не забыт. Битва под Москвой переломила ход всей Великой Отечественной Войны.

«Благодаря их (солдат — ред.) мужеству 22 января 1942 года вся Московская область была освобождена от немецко-фашистских захватчиков», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Воробьев добавил, что подвиг Красной армии — напоминание о цене мира и свободы. Губернатор поблагодарил ветеранов за уроки мужества и вклад в воспитание патриотизма.

По словам Воробьева, ветераны продолжают передавать нынешнему поколению бесценный опыт и память о великой победе.