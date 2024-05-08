Воробьев вместе с участниками «Дня добрых дел» почтил память погибших в ВОВ

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вместе с учащимися Балашихинского лицея возложил венок и цветы к Могиле Неизвестного Солдата, почтив память погибших во время Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Ученики из Балашихинского лицея активнее всех участвовали в акции «День добрых дел», которая состоялась в Московской области 27 апреля. Воробьев поблагодарил ребят за активную жизненную позицию.

«Сегодня мы с вами накануне Дня Победы возлагаем цветы к Могиле Неизвестного Солдата. Я очень рад вас видеть. Важно помнить историю своей страны. Река времени многое вымывает, но согласитесь, позволить забыть некоторые вещи мы не имеем право. Одна из них — это, конечно, подвиг наших дедов, прадедов, а в вашем случае, может быть и прапрадедов. Знаю, что вы очень активно принимали участие в акции „Доброе дело“. Хочу в вашем лице поблагодарить всех наших школьников из разных уголков Подмосковья. Наверное, каждая школа внесла свою лепту. Эта акция длится у нас уже более 2 лет. И вы являетесь примером для своих сверстников. Всем ребятам-лицеистам передавайте привет! Всем нам Победы!» — сказал Воробьев.

По традиции, возложение цветов состоялось и у памятника маршалу Георгию Жукову.

«День Победы — очень важный праздник! Сквозь годы мы проносим память о том, что большое количество людей ценой своей жизни подарили нам мирное небо над головой. Нужно беречь эту Победу и нести знания о ней будущим поколениям», — поделился ученик 10В класса Семен Карташов.

Ученица Ольга Пономарева поделилась с губернатором, что оба ее прадеда участвовали в ВОВ и защищали родные земли. Один из них был пехотинцем, а второй — партизаном. Он погиб и был похоронен в братской могиле под Харьковом.

Более 1 млн человек поучаствовали в акции «День добрых дел». В преддверии Дня Победы ученики различных образовательных учреждений привели в порядок в том числе воинские памятники и мемориалы.

В рамках прошедшей акции, ученики 10А класса собирали макулатуру. Алина Шут рассказала Воробьеву, что вырученные деньги школьники передали семье учащегося в из лицее, который пострадал во время теракта в «Крокус Сити Холле».

Важная акция

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

«Мы проводим акцию по сбору макулатуры ежегодно, но в этом году она была особенной, поскольку в трагедии в Крокусе пострадал ученик нашей школы, 5-классник Дима Бычков. Вырученные средства будут переданы его семье. Нам удалось собрать 2 тонны — это достаточно большое количество за такой непродолжительный срок. Когда все это случилось, мы написали Диме письмо со словами поддержки. Сейчас он идет на поправку. И мы все очень надеемся, что он скоро вернется в школу», — рассказала Шут губернатору Воробьеву.

По словам замдиректора по воспитательной работе в Балашихинского лицея Марины Анисимовой, что пострадавшего Дмитрия 8 мая выписывают из больницы. Об этом она узнала от брата мальчика.

«Эта трагедия потрясла и объединила всех. Вы это прекрасно понимаете, тем более, что ваш товарищ пострадал. Спасибо вам за такую вовлеченность. Это очень важно! — Благодаря совместным усилиям было собрано более 1,6 млрд рублей. Я хочу сказать слова благодарности неравнодушным людям, которые перечисляли разные суммы. Всего было сделано 700 тыс. пожертвований», — сказал Воробьев.

Рука помощи

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

Ученики лицея позаботились и о подшефных им школах в Новоазовском районе Донецкой Народной Республики. Они собрали и передали настольные игры, которыми дети смогут пользоваться в пришкольных летних лагерях.

«Еще с прошлого года мы активно сотрудничаем с Новоазовской школой № 1 и Седовской. В этот раз собирали настольные игры для организации летнего отдыха. Это наши подшефные школы, которым мы помогаем», — поделилась ученица 10Б класса Мелания Муханова.

Воробьев рассказал, что власти Подмосковья активно помогают восстанавливать подшефные им территории в новых регионах России.

Акция «День добрых дел» объединила школьников. Они все вместе заботились о ветеранах, писали письма и собирали посылки для участников специальной военной операции, а также покупали корм для приютских животных.

«Я приносила корм, предметы первой необходимости для животных в приют „Хвостодом“, с которым мы сотрудничаем. А также вместе с сестрой мы ходили по городу и помогали бездомным животным», — рассказала Евгения Розвязева.

Учеников лицея за самое активное участие в акции «День добрых дел» отблагодарили мороженым «Чистая линия», которое раздали каждому классу.