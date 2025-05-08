Воробьев вместе с бойцами СВО возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в преддверии празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ) вместе с бойцами специальной военной операции (СВО) возложил венок и цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду и памятнику маршалу Жукову. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.

Воробьев вместе с бойцами СВО, которые доблестно защищали страну от противника, почтил память погибших Героев во времена ВОВ.

«Вы все — Герои, люди заслуженные, прошедшие сложные испытания, защищавшие и защищающие нашу Родину. Мы часто встречаемся с нашими бойцами, и ребята всегда говорят не только о том, что нужно для семьи, для города, но и для тех, кто сейчас находится на СВО, на линии боевого соприкосновения. Рады будем оказать поддержку, помощь и лично здесь присутствующим, и, конечно, тем, о ком вы думаете, о ком заботитесь. Сейчас у нас в Подмосковье осталось порядка 400 участников Великой Отечественной войны, боевых действий. Им уже около 100 лет. И по решению президента (Владимира Путина — ред.) всем присвоено звание почетных граждан Московской области либо тех городов, где они живут», — сказал Воробьев.

Герои СВО, которые участвовали вместе с Воробьевым в торжественной церемонии возложения венка и цветов, поздравили друг друга с великим праздником.

Победа глазами Героев

Фото - © Евгений Пронин/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

Старшина запаса Сергей Добрынин из Звенигорода, который добровольцем ушел на СВО, а до этого участвовал в чеченской кампании, пожелал молодому поколению всегда помнить историю родной страны.

«День Победы — это один из величайших праздников. Мы на этом воспитывались, и, может быть, это сыграло ключевую роль в том, что многие пошли добровольцами на СВО. Ведь каждый знает, какую цену мы заплатили за Победу в Великой Отечественной войне», — сказал Добрынин.

В начале 2023 года Добрынин получил из рук Воробьева свой первый Орден Мужества. Вторую такую награду боец СВО получил спустя год — в 2024 году.

Бойцы СВО Александр Ильин и Артем Чайковский, активные участники президентской программы «Время героев», выделились своими достижениями на фронте, за что были отмечены Орденами Мужества. В настоящее время они применяют свой опыт, работая на административных должностях в Подмосковье: Ильин в Лобне, Чайковский в Электростали.

В свою очередь, ветераны Роман Смирнов и Александр Манаенко, обладатели множества наград, включая медали Суворова и Жукова, также стремятся внести свой вклад в региональное развитие, участвуя в отборе на программу «Герои Подмосковья», направленную на поддержку ветеранов и развитие лидерских качеств среди них.

Фото - © Евгений Пронин/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Евгений Пронин/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Евгений Пронин/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Евгений Пронин/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

«Принять участие в программе „Герои Подмосковья“ меня сподвигло желание применить свои знания, навыки на гражданской службе, ну и, конечно, получить дополнительное профессиональное образование, уникальный опыт управления под руководством экспертов и наставников. А в дальнейшем — найти достойное применение в области государственного управления, чтобы продолжать служить Родине, во благо России. Сейчас я на стадии отбора в программу, мы прошли тестирование — третий этап, ожидаем результатов», — рассказал Смирнов.

Алексей Трегубов ушел добровольцем на СВО в октябре 2022 года, где занимал должность командира взвода в отряде БАРС, проявил героизм в бою, где получил ранение. Несмотря на свои травмы, он не покинул поле битвы и спас десять своих товарищей, защищая их от минометного обстрела. В настоящее время он руководит Лосино-Петровским отделением Ассоциации ветеранов СВО и местным отделением организации «Боевое братство».

В церемонии возложения цветов также поучаствовали Герой России Николай Будько и старший помощник начальника отделения военного комиссариата Красногорскского городского округа, старшина Евгений Гомляков.

Женщины на СВО

Фото - © Евгений Пронин/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

Не только мужчины идут добровольцами защищать страну на СВО, но и женщины, которые наравне с сильным полом проявляют отвагу и мужество. Фельдшер из Ступина Людмила Болилая уже несколько раз посещала зону проведения СВО, где помогала раненным. В одну из таких поездок она собой закрыла младшего лейтенанта и тем самым спасла ему жизнь, а сама получила ранение.

«Там раненые, больные, их нужно лечить. Я думала несколько месяцев поехать туда и решилась, ведь мое основное призвание — помогать людям. Многие отговаривали, дома же сын. Но я понимала, что вернусь. Всегда говорила ему: „Мама вернется“. На тот момент мне казалось, да и до сих пор кажется, что я там нужнее. На пути к Победе в Великой Отечественной войне мы потеряли очень много близких. Каждую семью это коснулось. Наверное, нет таких людей в России, которые бы не плакали 9 мая. Но, тем не менее, благодаря нашим Героям мы с вами сейчас разговариваем, живем и будем дальше прославлять имена павших, победивших — тех, кто вернулся, и тех, кого не дождались дома. Хочу пожелать всем нам мирного неба над головой», — рассказала Болилая.