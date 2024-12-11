Воробьев: в Подмосковье живут неравнодушные люди, всегда готовые помочь

В Подмосковье 11 декабря стартовал прием заявок на участие в премии «Мы рядом. Добрые дела», которая, по словам губернатора региона Андрея Воробьева, объединяет людей, вовлеченных в жизнь региона и всей России, сообщает пресс-служба министерства информации и молодежной политики Московской области .

«Добрые дела объединяют наше Подмосковье — всех, кто помогает бойцам и их семьям, трудится в народном ВПК, собирает и отвозит гуманитарную помощь на линию боевого соприкосновения. У нас много неравнодушных жителей, которые в трудной ситуации стремятся быть рядом с теми, кому тяжело — выручают, спасают, рискуя собственной жизнью, или просто изо дня в день оказывают внимание и заботу. Все эти поступки и добрые дела требуют особого мужества, трудолюбия, самоотдачи. Мы хотим поддержать самых активных, вовлечённых в жизнь Подмосковья и нашей страны людей», — сказал Воробьев.

В 12-й раз состоится масштабное событие в Московской области — «Премия добрых дел». До 17 декабря открыт прием заявок от участников через официальный портал проекта. Желающим необходимо заполнить анкету, загрузить документацию и описание своей инициативы.

В этом году премия сфокусирована на оказании помощи участникам специальной военной операции и их близким. Особое внимание будет уделено поддержке семей военнослужащих, с нетерпением ожидающих триумфального возвращения своих защитников. Организаторы подчеркивают важность заботы о тех, кто стоит на страже безопасности нашей страны и ее граждан.

70 участников станут обладателями наград в рамках конкурса, где общая сумма призовых выплат достигнет 80 млн рублей.