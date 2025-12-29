Воробьев: в Подмосковье в два раза снизили отчетность документов

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал президенту РФ Владимиру Путину, что в Подмосковье провели эксперимент по внедрению искусственного интеллекта и, в частности, сокращению отчетности. Была создана единая витрина данных.

По словам Воробьева, эксперимент увенчался успехом.

«Смысл заключается в том, что мы в два раза снизили отчетность документов. И я бы хотел сегодня обратиться к Вам с просьбой, чтобы этот эксперимент, работаем вместе с правительством, с комиссией и председателем правительства, мы распространили на все 44 ведомства. Это значит, что регионы будут меньше отчитываться, федеральные органы власти получать то, что необходимо и, соответственно, иметь данные в цифровом виде», — сказал Воробьев в ходе рабочей встречи с Путиным.

По словам губернатора, платформа объединяет сразу несколько ведомств в рамках единых требований отчетности.

Также Воробьев рассказал о внедрении искусственного интеллекта. У Подмосковья было 13 подобных проектов, а сейчас их 42. Искусственный интеллект позволяет экономить деньги, читает документы, и, соответственно, человек получает быстрее услугу. По словам губернатора, эта работа тоже очень важна и востребована.

