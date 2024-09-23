Воробьев: в Подмосковье появится интерактивная карта с пунктами приема вторичных ресурсов

В Московской области запускают новый сервис для бизнесменов по установке пунктов приема вторичных ресурсов, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

На еженедельном совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с областным правительством и главами муниципалитетов обсудили развитие сети пунктов приема отходов, пригодных для вторичной переработки — текстиля, пластика и алюминия.

«Мы решили, что тему нужно развивать, поэтому запускаем новую услугу для предпринимателей. На нашем геопортале заработает интерактивная карта, где будет нанесено порядка 3 тыс. локаций под пункты приема вторичных ресурсов», — сказал Воробьев.

Всего сегодня в Московской области работают 670 фандоматов для сбора алюминия и ПЭТ, а еще 1287 баков, которые принимают текстиль. Все они размещены на сайте, чтобы каждый мог найти подходящий пункт, расположенный недалеко от дома.

Больше всего фандоматов и баков находятся в городских округах Красногорск (248), Мытищи (248), Химки (219), Балашиха (211) и Одинцовский (162).

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

Новая услуга поможет региональным бизнесменам подбирать места для установки пунктов так, чтобы они были востребованы и удобны для жителей.

«Мы проанализировали, в каких местах пункты наиболее востребованы. Это либо рядом с жилищными комплексами, либо общественные пространства (тоже обычно рядом с МКД, с торговыми объектами), а также непосредственно в торговых объектах. Вот три основные территории, на которые, на наш взгляд, нужно сделать акцент», — уточнил зампредседателя правительства области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Владислав Мурашов.

Он отметил, что точки на геокарту планируется нанести к ноябрю. Тогда бизнес сможет выбрать подходящую локацию и подписать договор за семь дней. Еще у предпринимателей будет возможность предложить свою локацию.

Ранее установка такого пункта занимала около 20 дней.