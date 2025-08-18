Воробьев: в Подмосковье планируют привлечь к работе еще 284 школьных учителя

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что системе школьного образования нужно привлечь на работу еще 284 учителя. Для них в регионе предусмотрены льготы и различные меры поддержки.

«Я хочу обратить внимание глав на то, что на сегодняшний момент нам нужно привлечь еще 284 учителя. Напомню, что мы предусмотрели и часто слышим о достаточной эффективности мер поддержки, которые мы приняли в части ипотеки и компенсации жилья», — сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он добавил, что в регионе также выплачиваются подъемные для учителей, которые решили работать в Подмосковье.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что в подмосковных школах на сегодняшний день работают 52 тыс. учителей. Каждый день они дарят ребятам знания, вдохновляют их на новые открытия и достижения, стараются делать уроки интересными.

Воробьев добавил, что власти Московской области стараются сделать все, чтобы областная система образования развивалась.