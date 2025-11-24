Воробьев: в Подмосковье ищут новые практики для помощи инвалидам вместе с АСИ

Задача властей Подмосковья — разобраться в нюансах, мелочах и максимально оказывать поддержку инвалидам. Всегда есть, к чему стремиться, обмениваться опытом с талантами, в том числе с Агентством стратегических инициатив (АСИ), рассказал во время пленарной сессии форума «Открыто для всех: общество равных возможностей» губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Тема, которая сегодня обсуждается, для нас близка. Я не знаю, может быть, кто-то является лучшим, может кто-то середнячок. Но я точно знаю, что в этой теме предела совершенству нет. Есть всегда, к чему стремиться, и обмениваться опытом с талантами, в том числе, с АСИ мы стараемся лучшие практики найти», — подчеркнул Воробьев.

Поиск практик и обмен опытом делается не чтобы успокоиться, что удалось занять какое-то лидирующее место. Новые практики в Подмосковье ищут, чтобы внедрять более удобные методы. Так, чтобы услуги взрослым, детям-инвалидам внедрялись проактивно, и им не приходилось тратить весь день на получение выплаты или справки, отметил губернатор.

«В этом, мне кажется, очень серьезные смыслы есть. И наша задача вместе — внедрять все то, что удобно», — заключил Воробьев.

