Воробьев: в Подмосковье есть большой запрос на специалистов-энергетиков

В Московской области сейчас есть запрос на профессиональные кадры в области энергетики, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Конечно, ключевое — это кадры. <…> Ребята, пройдя два-три года обучения, уже на „ты“ со всеми сложными технологиями. Чтобы быть на „ты“, нужно уже в 6–7 классе думать о развитии инженерной жилки, инженерной мысли. Это серьезная задача, и отмахнуться от нее было бы неправильно, тем более в Московской области, тем более в мегаполисе», — сказал Воробьев на межрегиональном энергетическом форуме «Решения для нового технологического уклада».

Он добавил, что в Подмосковье есть ресурсы, есть большой запрос на таких специалистов.

«Поэтому еще одна тема — это кадры: и те, что готовятся в вузах, и бесценные кадры среднего звена, которые умеют обращаться с оборудованием», — отметил губернатор.