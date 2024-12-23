Воробьев: в Подмосковье 113 тыс многодетных семей

В Подмосковье 113 тыс. многодетных семей, каждый год эта цифра увеличивается на 7-8 тыс. семей, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям.

«С этого года у многодетных есть возможность получить выплату 400 тыс. руб. вместо земельного участка. После проведенных опросов видим, что эта альтернативная мера также востребована», - сказал Воробьев.

Он добавил, что для семей с низкими доходами, где 7 детей и более, существует программа, по которой выдается квартира, а также есть право на субсидию.

В этом году ее получили 24 семьи, заключил губернатор.