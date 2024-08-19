Воробьев: в этом году в Подмосковье капитально ремонтируют около 50 школ

«Мы неминуемо приближаемся к 1 сентября. Это всегда очень большая и важная подготовительная работа. И в части подготовки школ большой президентский проект капитального ремонта идет — и по всей стране, и в нашем регионе», — сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства Подмосковья и главами округов.

По словам губернатора, сложность капитального ремонта всегда заключается в том, что сроки ограничены. Также уже в ходе работ выявляются разные дополнительные мероприятия, связанные с износом.

«Знаю, что Игорь Борисович Тресков (вице-губернатор Подмосковья — ред.) и вы, коллеги, главы, все эти вопросы сопровождаете. Я очень надеюсь, что никаких срывов у нас не будет. В том числе и Люберцы у нас успеют, и Наро-Фоминский округ», — добавил Воробьев.