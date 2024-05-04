Воробьев: завершен 1 этап благоустройства Советской площади в Дмитровском округе

В Дмитровском городском округе завершился I этап благоустройства Советской площади. Также в этом году планируется привести в порядок сквер Кузнецова и начать работы в Некрасовском сквере, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев пообщался с местными жителями и узнал, как они оценивают эти перемены.

«Мы завершили I этап благоустройства Советской площади. Заменили здесь асфальт, установили современную нескользящую плитку, фонари с энергоэффективными светильниками и систему видеонаблюдения. Обустроили пешеходные и велодорожки, сделали места для спокойного отдыха, выполнили озеленение. Также на площади завершили реконструкцию фонтанов», - сообщил Воробьев.

Он отметил, что в следующем году начнутся работы по II этапу благоустройства. Также планируется облагородить еще одну местную достопримечательность.

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I этап благоустройства Советской площади на территории в 8,3 га начался в 2022 году. Все работы велись в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

По словам местной жительницы Ольги Гороховой, Советская площадь является центром города и местом притяжения людей. Теперь она сильно поменялась, появилось много тротуаров, очень комфортно гулять.

В рамках II этапа в 2025-2026 гг. планируется благоустроить Центральную площадь со стороны ул. Кропоткина и ул. Загорская.

Также в этом году приведут в порядок Сквер генерала Кузнецова в Яхроме. Проект победил во всероссийском голосовании за территории благоустройства.

Там установят новую детскую игровую площадку, декоративные объекты и площадку для воркаута, а также обустроят площадь со стелой, зоны отдыха, проведут озеленение, установят системы освещения и видеонаблюдения.

В течение 2024-2025 годов благоустроят Некрасовский сквер. Специалисты сделают там пешеходные и велодорожки. Также появятся мангальная зона, детская площадка и скейт-парк.

А в парке «Березовая роща» в следующем году завершат III этап благоустройства, в рамках которого уже заменили инженерное оборудование фонтана. Планируется провести внешнюю облицовку, обновить дорожки, заменить освещение и установить систему наблюдения. В рамках предыдущих этапов там сделали 2 площадки для воркаута, скейт-парк и установили качели.