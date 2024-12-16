Воробьев: в 2025 году в Подмосковье будет создана ассоциация ветеранов СВО

Губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил о создании в 2025 году в Подмосковье ассоциации ветеранов специальной военной операции, организацию возглавит Кирилл Лосунчуков.

«В 2025 году мы вместе с Фондом „Защитники Отечества“ создадим ассоциацию ветеранов СВО с муниципальными представительствами во всех округах. Возглавит ассоциацию Кирилл Сергеевич Лосунчуков — участник СВО, трижды кавалер ордена Мужества, кавалер ордена за военные заслуги. Он проходил стажировку в программе „Время Героев“, сейчас работает у нас. Попрошу Кирилла реализовывать работу и в этом направлении», — сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Сопредседателями ассоциации станут Ольга Ермакова и Сергей Колунов. Планируется, что организация заработает в феврале 2025 года, отметил губернатор.

Воробьев ранее отмечал, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.