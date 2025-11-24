Воробьев: услуги для инвалидов в Подмосковье стремятся сделать проактивными

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что большинство услуг для инвалидов в Подмосковье стремятся сделать проактивными. Глава региона считает замечательной возможность получить любую региональную или федеральную выплату в цифровом формате, не выходя из дома и без очередей.

«Мы вот туда дальше топим и вместе с фондом „Защитники Отечества“, есть еще Военно-социальный центр. Это тоже важная структура. И сейчас все регионы, я думаю, будут оказывать еще и услуги по тем, чьи отцы, мужья служат сейчас, в данный момент. Мне кажется, это очень важно», — сказал Воробьев на пленарном заседании «Открыто для всех: общество равных возможностей».

Губернатор отметил, что властям региона приятно знать, что герои, которые защищали Родину, проходят реабилитацию и могут заниматься спортом, находят работу, планируют свое будущее, женятся.

«Мне кажется, это здорово. Поэтому это такой путь — очень тернистый. И очень важно здесь двигаться вместе для того, чтобы лучшие практики, как уже было сказано, могли перенимать», — добавил Воробьев.

