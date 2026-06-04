Воробьев: цифровизация в муниципальном контроле повысила результаты проверок
Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что цифровые решения в сфере муниципального контроля значительно улучшили результаты проверок.
Глава региона отметил, что раньше муниципальный контроль с большим количеством людей приезжал на участки и смотрел, что там происходит. Эффективность была низкой, но сейчас этим занимаются «машины».
«Опять же с видеокамерой, которая связана с Росреестром. У нас кратно выросли результаты таких проверок, они являются объективными, и мы считаем, что и дальше будем внедрять эти практики», — сказал Воробьев, выступая на Петербургском международном экономическом форуме.
ПМЭФ проходит с 3 по 6 июня в Северной столице. Это одно из самых крупных деловых мероприятий в России и мире, оно проводится с 1997 года. С 2006 года в форуме принимает участие президент страны.
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