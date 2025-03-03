Воробьев: стартовал прием заявок на участие в программе «Герои Подмосковья»

Бойцы СВО могут принять участие в образовательной программе «Герои Подмосковья». Заявки принимаются до 30 апреля, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Наши ветераны СВО показали мужество и героизм на фронте, боролись за страну и своих близких. Мы хотим, чтобы все они были востребованы и на гражданке», — написал губернатор в Telegram-канале.

Образовательная программа «Герои Подмосковья» стала продолжением инициированного президентом РФ проекта «Время Героев». Воробьев отметил, что важно дать участникам спецоперации возможность проявить себя в различных сферах: в госуправлении, бизнесе, общественной работе.

Принять участие в подмосковной программе смогут демобилизованные бойцы СВО с высшим образованием и опытом в управлении. Те, кто находятся на передовой, также смогут пройти обучение, но позже — для них предусмотрели резерв.

На каждом этапе участникам программы будут помогать наставники. Обучение продлится год и начнется в сентябре.

Программа будет включать в себя очные и заочные занятия, разработанные совместно с РАНХиГС. Подробности и анкета представлены на сайте герои-подмосковья.рф.

«Знаю, что мы можем рассчитывать на наших героев и вместе сделать нашу страну, наше Подмосковье лучше!» — сказал губернатор.