Воробьев: старейшая школа Дубны откроется после ремонта в начале учебного года

Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход ремонта СОШ № 1 имени авиаконструктора А. Я. Березняка в городском округе Дубна. Глава региона пообщался с учителями и школьниками и отметил, что учебное заведение откроется в начале учебного года, сообщает управление пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

Школа расположена в здании 1937 года постройки. Капремонт здесь ведется по президентской программе. На данный момент объект готов на 76%.

Воробьев отметил, что в президентская программа реализуется по всей России, в том числе в Московской области. С ее помощью каждый год ремонтируются около 50 школ, столько же строится. Первая школа в Дубне появилась давно.

«У нее очень хорошая репутация, но учебное заведение нуждалось в заботе. И сегодня мы приехали убедиться, что все будет готово к новому учебному году. Школа большая — на 570 человек. Я знаю, что и подрядчик, и глава вовлечены в работу, родители очень помогают, за что хочу вас поблагодарить. Мы должны ее запустить 2 сентября, чтобы дети пошли в современные классы с современным оборудованием. Знаю, что к учителям здесь особенно бережно относятся. Более того, в школе математический уклон. Очень надеюсь, что штат будет полностью укомплектован», — заявил губернатор.