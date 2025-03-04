Воробьев сообщил об отправке второй фуры с гуманитарной помощью под Курск

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Воробьев: Подмосковье отправило вторую фуру с помощью бойцам в Курскую область

Вторая машина с гуманитарной помощью от Московской области 4 марта отправилась в Курскую область в рамках акции «Доброе дело» от победителей номинации «Народный ВПК» премии «Мы рядом. Доброе дело», об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Андрей Воробьев.

Победители в категории «Народный ВПК» премии «Мы рядом. Доброе дело» направили военную поддержку в Курск. На полученные премиальные средства изготовили 370 комплектов оборудования и амуниции, которые доставят бойцам 30-го полка гуманитарным конвоем «Доброе дело».

Среди активных участников проекта — Сергей Руднев, который проводит тестирование боевых медицинских комплектов. В тесном взаимодействии с военнослужащими он подобрал оптимальный состав отечественных препаратов для формирования аптечек как для рядовых бойцов, так и для медперсонала.

Фото - © Telegram-канал Губернатора Московской области Андрея Воробьева

Еще один участник — Иван Нестеров, специализируется на разработке кастомизированного оборудования для БПЛА. Он адаптирует системы управления, частотные характеристики и видеооборудование под конкретные требования беспилотных подразделений.

В сфере военно-технических разработок несколько производителей создают инновационное оборудование. Среди них — разработчик Василий Викторов, чьи комплексы радиоэлектронной борьбы успешно противодействуют вражеским беспилотникам, выводя из строя дроны-камикадзе.

Для транспортировки раненых и логистических задач инженер Евгений Мымрин разработал инновационные электротележки, управляемые всего одним оператором, что в четыре раза эффективнее обычных аналогов.

Конструктор с позывным Ипат специализируется на создании мотовездеходов с прицепным оборудованием для медицинской эвакуации и транспортировки различных грузов.

Фото - © Telegram-канал Губернатора Московской области Андрея Воробьева

В области защитной экипировки работает Наталья Одинарцева, наладившая полный цикл производства бронежилетов.

Особое внимание привлекают разработки Геннадия Чуксина — его малошумные мотоциклы «Эндуро» выпускаются как с электрическими, так и с бензиновыми двигателями, способными выдерживать экстремальные нагрузки.

В ближайшие недели Подмосковье продолжит доставлять гуманитарные грузы нашим военным подразделениям. К концу первого весеннего месяца все именные формирования получат необходимую помощь через спецрейсы автомобиля «Доброе дело».

«Спасибо за вашу поддержку и помощь! Все это очень ценно и важно!» — написал губернатор Андрей Воробьев.