Воробьев: скверы и памятники Подмосковья важно привести в порядок к 9 Мая

Скверы и памятники на территории Подмосковья важно привести в порядок ко Дню Победы, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Все, что касается состояния памятников Великой Отечественной войны, традиционно приводим в порядок, начиная с наведения чистоты до различных мероприятий по восстановлению», — сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами муниципалитетов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что мероприятия, посвященные Дню Победы, очень важны для Подмосковья.

«Вы знаете, что сегодня ведутся и проводятся большие важные мероприятия. Накануне, в майские праздники, безусловно, количество событий и для наших детей, ветеранов, взрослых будет особенно заметно. Насыщенная повестка», — сказал глава региона.

Узнать подробнее о подготовке к празднованию Великой Победы и важных исторических событиях того времени можно на официальном сайте и в Telegram-канале.