Воробьев: школы должны проинформировать родителей о готовности к учебному году

В ходе совещания с министрами и главами муниципалитетов губернатор дал поручение школам региона проинформировать детей и их родителей о готовности к новому учебному году.

«Анонс про то, как школа готова к учебному сезону, о том, что сделано в плане текущего ремонта, включая благоустройство прилегающих территорий. Мы договорились о том, что каждая школа должна снять короткий видеоролик и проинформировать в чате всех, кто приходит в школу. Чтобы не было вопросов и беспокойства», — сказал глава региона.

Также Воробьев отметил, что к 1 сентября 2025 года в Московской области откроется 26 новых школ. Еще 57 школ будут капитально отремонтированы.