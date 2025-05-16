Воробьев: школьники Подмосковья показывают изобретения на столичной выставке

Школьники Московской области показывают свои изобретения на выставке «Робостанция» на столичной ВДНХ. Дети из инженерных классов представили роботов и автоматизированные системы, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Разработки должны сделать жизнь комфортнее, а работу — эффективнее. Также они нужны, чтобы защитить природу и внести собственный вклад в развитие науки, отметил губернатор.

«Приходите на „Робостанцию“! Выставка работает с 16 по 19 мая с 11:00 до 20:00. Павильон „Робостанция“ на ВДНХ», — написал Воробьев в своем Telegram-канале.

Лучшие проекты поддержат специалисты «Робостанции» по доработке и интеграции.

На подобных площадках видны результаты работы по улучшению инженерного образования в Подмосковье. В 2025 году запустили спецклассы в 140 школах области. Там около 3 тыс. школьников в углубленном формате изучают робототехнику, математику, программирование и физику.

В 20 учебных учреждениях установили современное оборудование, необходимое для изучения БПЛА. В сельских школах функционируют центры «Точка роста». Там дети занимаются конструированием, а также робототехникой. В «IT-кубах» и «Кванториумах» они занимаются программированием, электроникой, формируют свои проекты. Еще для ребят организовывают фестивали, олимпиады и соревнования.

«Видеть то, как наши ребята увлеченно изучают сложные науки и воплощают в жизнь свои идеи — это лучшее подтверждение важности нашей работы. Мы будем и дальше создавать все условия для развития их талантов», — сказал Воробьев.