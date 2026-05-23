Воробьев: школьники из Подмосковья завоевали медали на международных олимпиадах
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем канале в МАКС сообщил о блестящей победе подмосковных школьников на двух международных олимпиадах сразу. Ребята из Физтех-лицея имени Капицы в Долгопрудном отличились на Азиатской олимпиаде по физике. В копилке команды шесть медалей.
По словам Воробьева, золото завоевали Богдан Яйцевский и Александр Ахремов. Серебряными призерами стали Ярослав Доброхвалов, Ксения Карпович, Роман Воробьев и Игорь Сорокин.
Не менее успешно выступили подмосковные школьники на Международной олимпиаде по биологии. Здесь в активе региона сразу две золотые медали. Победительницами стали Дарья Гуськова из гимназии имени Примакова и Никита Мурзаков из того же Физтех-лицея имени Капицы. Оба юных дарования показали блестящие результаты.
Андрей Воробьев поздравил победителей, их родителей и учителей.
«Уверен, впереди у вас еще много побед», — написал губернатор в своем обращении.
Подмосковные школы уже не первый год доказывают высокий уровень подготовки учеников по естественно-научным дисциплинам.
Особенно стоит отметить Физтех-лицей, чьи воспитанники взяли медали сразу на двух престижных соревнованиях. Подмосковье продолжает удерживать лидерство в России по числу победителей международных предметных олимпиад. Ребята прославили регион и страну на весь мир.
