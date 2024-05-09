Воробьев: семья погибшего героя СВО из Подмосковья побывала на параде Победы

Вдова Героя России воспитывает четверых детей. На Красную Площадь супруга Героя приехала с сыновьями, 13-летним Денисом и 8-летним Кириллом. Двойняшки Алена и Алина приболели, поэтому остались дома.

«Сегодня мы с детьми пришли на Красную Площадь вместе с семьей Героя, его сыновьями, супругой. Они очень хотели быть 9 мая здесь. В этот день хочется пожелать всем нам Победы и мира, отстаивать ценности, о которых говорит наш президент, не изменять себе. Это очень важно! Я сегодня утром встречался с ветеранами, и они дали нам именно такой наказ», — сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Он навещал семью погибшего бойца в начале января. Тогда Ирина призналась, что дети очень хотели посетить парад Победы на Красной Площади вместе с папой, но не успели. Губернатор исполнил просьбу детей.

Ирина рассказала, что они приехали на Красную Площадь вместе с главой региона. Женщина поблагодарила Воробьева за исполнение желания. Семья получила невероятные ощущения от мероприятия. Ребята признались, что больше всего им понравились пехотинцы, которые маршировали вдоль стен Кремля.

Погибший Герой Александр Сычев ушел на СВО в 2022 году. Старший прапорщик легендарной 45-й бригады был оператором беспилотных летательных аппаратов, вместе с товарищами уничтожил большое количество техники ВСУ. Однажды боец голыми руками выкинул из окопа вражеский FPV-дрон. В августе 2023-го он погиб во время неожиданной атаки противника.

Звание Героя России Александру присвоили посмертно. А в конце декабря прошлого года в рамках губернаторской Премии «Мы рядом. Доброе дело» Воробьев передал семье Сычевых госнаграду — медаль «Золотая звезда», которой был удостоен их папа и муж.

Вдова продолжает дело своего супруга. Она призывалась на службу в отряд технических средств разведки 45-й бригады. Ирина старается поддерживать семьи участников СВО, помогает пережить утрату, адаптироваться, делится личным опытом с близкими бойцов.

Губернатор региона также отметил, что стоит важная задача — сохранить память о Победе, которая досталась такой дорогой ценой. Важно, чтобы все следующие поколения помнили об этом. В Московской области осталось около 600 участников Великой Отечественной войны. Парад Победы проводится для того, чтобы все помнили подвиг дедов и прадедов.