Воробьев: Подмосковье продолжает восстановление объектов в новых регионах страны

Подмосковные специалисты задействованы в ремонте жилых домов, школ, детских садов, больниц, дорог, систем водо‑, тепло‑ и электроснабжения в Мариуполе, Новоазовском и Тельмановском округах ДНР, а также на других территориях.

«Это продолжение большой федеральной программы. Московская область участвует во всем, что касается жизни людей на новых территориях. Где-то это объекты, связанные с тепло-, энерго- и водоснабжением — в частности, в Донецкой Народной Республике, Запорожской и Херсонской областях. Мы также восстанавливаем социальные объекты, многоквартирные дома и все, что связано с транспортом и дорогами», — заявил Андрей Воробьев.

Губернатор также рассказал, что регион на протяжении всего времени работает сообща с другими субъектами и вносит свою лепту в восстановление новых территорий. Это необходимо, поскольку восстанавливаемые объекты — школы, детские сады, муниципальные и региональные дороги — очень важны. Глава региона отметил, что большую роль в этой работе играют подмосковные инженеры, строители и все задействованные специалисты. По его словам, только за прошлый год восстановлено порядка 400 объектов разного масштаба, а всего за весь период — уже около 1,5 тысячи. Задача региона — продолжать вносить заметный вклад на территориях, которые нуждаются в особой заботе и внимании.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.