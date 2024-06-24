Воробьев рассказал о важности работы системы «Безопасный регион» в Подмосковье

Система «Безопасный регион» очень важна для Подмосковья, так как позволяет оперативно мониторить ситуацию в том числе в отдаленных территориях, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По его словам, система «Безопасный регион» нацелена не только на выявление правонарушений, но и на контроль общественных пространств.

«Мы пошли гораздо дальше. Сегодня и в большинстве дворов работа эта продолжается, а также в особо удаленных местах мы имеем возможность пользоваться видеонаблюдением, системой распознаванием лиц. Все это принципиально важно», — сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

«Безопасный регион» — единая система видеонаблюдения Московской области с интеграцией в систему 112. Система «Безопасный регион» включает в себя тысячи видеокамер, расположенных на социальных и коммерческих объектах, объектах транспортной инфраструктуры в местах массового скопления людей, многоквартирных жилых зданиях и комплексах, крупных дорожных развязках, перекрестках, пешеходных переходах, во дворах и на подъездах домов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.