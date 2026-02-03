Воробьев рассказал, как в Подмосковье операторов БПЛА учат решать боевые задачи

Губернатор Московской области Андрей Воробьев совместно с заместителем главнокомандующего Сухопутными войсками Александром Матовниковым посетили один из полигонов Московского высшего общевойскового командного училища, где практикуются кремлевские курсанты. Будущих операторов беспилотников учат решать самые сложные задачи, рассказал губернатор в своем канале в MAX .

«Здесь успешно сочетаются традиции и новейшие вызовы времени. Нам важно, чтобы те, кто учится работать с БПЛА, могли решать самые сложные задачи — от разведки до огневого сопровождения, от эвакуации раненых до координации подразделений», — рассказал Воробьев.

Условия на полигоне максимально приближены к тем, что в реальной боевой обстановке. Учащиеся отрабатывают ведение огня, тактику. Также они водят боевые машины.

Еще курсанты тренируют бой в лесу по методике «Лисья Нора», работу с БПЛА, штурм окопов и населенных пунктов, стрельбу по беспилотникам. Выпускники 2025 года встали на защиту России в зоне спецоперации.

Кремлевские курсанты — новое поколение офицеров.

В училище функционирует факультет для создаваемых в России войск беспилотных систем. Там курсанты осваивают новую военную специальность: «Применение подразделений сухопутных войск с беспилотными летательными аппаратами». Половина из обучающихся участвуют в спецоперации.

Об училище

Легендарному училищу в 2027 году будет 110 лет. Оно уже давно является символом воинской чести и профессионализма.

Из Московского высшего общевойскового командного училища выпустили пять маршалов, около 600 генералов. Также его окончили более 130 Героев Советского Союза и Российской Федерации.

Училище — передовой учебно-научный центр. Там готовят военных высокого класса.

Используются современные тренажеры, которые помогают готовить наводчиков-операторов для боевой техники. Также есть автоматизированный полигон и лаборатория, где проводились испытания экипировки «Ратник».

Обучение дроноводов в центре «Витязь»

Еще операторов БПЛА готовят в центре «Витязь» в Балашихе. Проводится 30 дней интенсива. Во время него учат собирать дроны, полевой практике, маскировке, радиообмену. Также курсанты работают на симуляторах.

Группы формируются по 20 человек. Инструкторами выступают ветераны специальных подразделений.

Обучение начинают проводить только после подписания контракта с Минобороны. Тем, кто сделает это в Московской области, заплатят три млн рублей единовременно.

Если учитывать будущие регулярные выплаты за год службы, солдаты получают минимум пять с половиной млн рублей. В зону СВО их отправляют исключительно после прохождения полного курса обучения.

Подробности — по телефону +7 (495) 990-90-90, на сайте bplasvo.ru или в Telegram-боте @bpla_mo_bot.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.