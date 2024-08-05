Воробьев: работа выездных администраций является заметной

Работа выездных администраций не вызывает сопротивления или отторжения и является заметной, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

«Тема выездных администраций не вызывает сопротивления, не вызывает отторжения, и это очень приятно. И если это так везде, то, безусловно, наше взаимопонимание, ответы на вопросы и мелкие, и более масштабные мы своевременно можем разъяснять громадье этих вопросов, начиная с тропинки, заканчивая экологией и всем, связанным с транспортным сообщением. Считаем эту работу заметной», – сказал Воробьев.

Также губернатор добавил, что на абсолютном большинстве территорий, где горячо и сложно, встречаются и привлеченный отраслевик из регионального правительства, и команда, отвечающая за то или иное направление в муниципалитете.

«Судя по фотографии, всегда есть те, кому требуется необходимое разъяснение и дополнительная информация», – заключил Воробьев.