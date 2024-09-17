Воробьев провел рабочую встречу с врип главы Волоколамского округа Козловой

Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел рабочую встречу с Натальей Козловой, которая с ноября прошлого года временно исполняет полномочия главы Волоколамского городского округа, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

В ходе мероприятия они обсудили развитие округа, в том числе реализацию проектов в жилищно-коммунальном хозяйстве, образовании, здравоохранении и благоустройстве.

«Больше половины жителей округа (35 тыс. из 64 тыс.) проживают в сельских населенных пунктах, а значит, мы должны там создавать комфорт и хорошие условия, заботиться о тех, кто работает на земле», — отметил Воробьев.

Губернатор спросил, готова ли Козлова, которой предстоит конкурс на должность главы округа, и дальше работать на благо родного края. Она подтвердила, что планирует продолжить работу.

По ее словам, за прошедшие несколько месяцев в округе удалось достичь результатов, в частности, улучшить инвестиционную составляющую. Сейчас на сопровождении находится 12 крупных проектов с общим объемом инвестиций 16,5 млрд рублей и созданием 1,8 тыс. рабочих мест.