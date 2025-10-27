Воробьев: программа благоустройства включает модернизацию парков и лесопарков

Крупная программа благоустройства в Подмосковье затрагивает городские парки, а также природные зоны отдыха, популярные у жителей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Это большая и продолжительная программа, которая предполагает модернизацию, ремонт и восстановление традиционных городских парков, скверов. Все то, что украшает города, делает их комфортными и уютными. И, конечно, большая программа по лесопаркам», — сказал Воробьев во время совещания с главами министерств и руководителями муниципальных образований региона.

Губернатор отметил, что в Подмосковье насчитывается более 40 лесопарков. Он добавил, что очень важно придерживаться высокого стандарта содержания этих территорий.

Также Воробьев выразил благодарность директорам лесопарков, которые ответственно относятся к своим обязанностям.