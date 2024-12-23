Воробьев про экологию: в Подмосковье остался один полигон КПО «Тимохово»

В Московской области завершили рекультивацию 27 полигонов КПО, остался один действующий комплекс, к которому нужно подступиться, — полигон «Тимохово» в Богородском округе. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в своем обращении к жителям по итогам года.

«Экологическое благополучие — тема, которая особенно актуальна для Подмосковья. Если ты здесь живешь, ты хочешь, чтобы все было чисто и комфортно. Мы завершили рекультивацию 27 полигонов КПО. По сути, остался один действующий комплекс, к которому нам нужно подступиться, — это КПО „Тимохово“ в Богородском городском округе. Здесь также нужно найти решение, чтобы на территории больше не оставалось ни одной брошенной свалки с фильтратом или чем-то, что раздражает жителей», — сказал Воробьев.

Он добавил, что еще один важный аспект — это очистка прудов, рек и озер. В правительстве видят запрос на это как в городах, так и в сельской местности. Как и прежде будут направляться средства на эти работы, чтобы они шли стабильно.

«Отдельная большая тема, которую никто не видит, и, к счастью, пусть так и остается, — это очистные сооружения. Они необходимы для жизни, и без них она невозможна. Мы ведем работы по модернизации и строительству очистных. Это большие затраты — от 5 до 10 млрд рублей в зависимости от объема работ. Среди таких проектов — Солнечногорск, Дмитров, Клин, Лосино-Петровский, Наро-Фоминск, Павловский Посад, Чехов, Электросталь. Всего до 2027 года мы завершим модернизацию или строительство более 30 объектов», — рассказал губернатор.

Воробьев заключил, что это сложная и затратная работа, но она ведется в рамках одного из национальных проектов и будет реализована в полном объеме.

В понедельник Андрей Воробьев провел традиционное обращение с итогами года под названием: «Подмосковье и национальные цели президента. Развитие, укрепление, рост».