Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев принял участие в заседании подкомиссии по ключевым проектам цифровой трансформации под председательством зампреда РФ Дмитрия Григоренко, в рамках которого обсудили исполнение национальной программы «Цифровая экономика РФ» и единый подход к развитию информационных систем, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Исполнение национальной программы «Цифровая экономика РФ» и единый подход к развитию информационных систем обсудили сегодня на заседании подкомиссии по ключевым проектам цифровой трансформации. Оно прошло под председательством зампреда Правительства РФ — руководителя Аппарата Правительства РФ Дмитрия Григоренко.

«Мы активно формируем новый нацпроект „Экономика данных“. И важно корректно финализировать и обобщить результаты его предшественника — нацпрограммы „Цифровая экономика“. При этом мы открыты для пожеланий органов исполнительной власти, как федеральных, так и региональных. Сегодня на установочном заседании подкомиссии мы попросили их предложить нам лучшие региональные практики, обозначить сервисы, которые необходимо разрабатывать в приоритетном порядке, указать нам на те бумажные документы, которые мы еще не оцифровали», — заявил Григоренко.

В заседании приняли участие губернатор Московской области — председатель комиссии Государственного Совета по направлению «Коммуникации, связь, цифровая экономика» Андрей Воробьев, заместитель руководителя Аппарата правительства РФ Ольга Чепурина и министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев.

«Сегодня в Подмосковье реализуется более 30 проектов с применением искусственного интеллекта в социальной сфере, ЖКХ, здравоохранении. ИИ помогает нам контролировать чистоту во дворах, незаконный сброс строительного мусора и т. д. А в прошлом году мы начали использовать GigaChat для отработки обращений граждан по социальной тематике — это проект, который мы реализуем совместно со Сбером. Все это не только делает жизнь людей проще и позволяет экономить ресурсы, но и помогает в управлении таким большим регионом», — отметил Воробьев.

По его словам, для Подмосковья, как и для всех субъектов страны, большое значение имеет реализация тех инициатив, которые озвучивали на Совете по стратегическому развитию и нацпроектам, докладывали президенту, а также обсуждали на других федеральных площадках.

«Они позволят дать совершенно новые темпы развития. Наш проект по витрине данных вместо отчетов и единая система разметки, датасетов, которые нужны для обучения ИИ, уже учтены в федеральных проектах», — добавил губернатор.

Московская область ежегодно передает в федеральные органы власти 1,5 тыс. видов отчетов, из них 187 видов — на бумаге. При этом все данные можно взять из информационных систем, то есть, по сути, они просто дублируются. Чтобы урегулировать этот процесс, регион выступил с инициативой создания так называемой цифровой витрины данных, из которой любое ведомство может взять необходимую информацию. Сейчас предложение находится в проработке Минцифры и Минэкономразвития РФ.

Создание единой государственной платформы сбора больших данных позволит субъектам не заниматься обучением одних и тех же ИИ-моделей, поддерживать в актуальном состоянии уже имеющуюся базу знаний и обмениваться опытом друг с другом.

«Важно, чтобы остальные инициативы также нашли отражение в региональных программах и показателях. В частности, в сфере ЖКХ — электронные платежки за ЖКУ, перевод в цифру эксплуатационной документации на котельные, хранение данных регоператоров в цифровой системе. Все они были поддержаны профильными ведомствами и находятся на проработке», — добавил губернатор.

Еще две инициативы Московской области касаются перехода от бумаги в цифру. Сейчас на рассмотрении в Госдуме находится законопроект по цифровым архивам. Кроме того, Минстроем РФ поддержана инициатива заключения электронных договоров по газу. Сейчас она находится на проработке в Минцифры РФ.