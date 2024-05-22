Воробьев принял участие в Божественной литургии в Николо-Угрешском монастыре
Фото - © Telegram-канал Губернатора Московской области Андрея Воробьева
Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в среду был в Дзержинском. В Николо-Угрешском монастыре проходит Божественная литургия в день святителя Николая Чудотворца.
Он напомнил, что 22 мая православные празднуют день перенесения мощей святителя Николая из Мир Ликийских в итальянский город Бари.
«Вместе с прихожанами, паломниками, священнослужителями, а также со святейшим патриархом московским и всея Руси Кириллом вознесли молитву святителю Николаю — великому спасителю и заступнику», — написал губернатор в своем Telegram-канале.
Воробьев также поздравил всех православных с праздником и пожелал им, чтобы святой Николай подарил семьям радость, благополучие и защиту, а дом наполнялся миром и добром.