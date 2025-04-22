Воробьев пригласил жителей Подмосковья проголосовать за объекты благоустройства

Началось Всероссийское голосование за объекты благоустройства. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в своем Telegram-канале пригласил жителей региона поучаствовать в нем.

Проект проводят по инициативе российского президента Владимира Путина. Жители Подмосковья смогут решить, какие скверы, парки, а также дворы обновятся самыми первыми. В 2025 году в голосование включены 289 территорий из 54 округов, подчеркнул Воробьев.

Голосование будет проходить до 12 июня. Участвовать могут россияне в возрасте от 14 лет.

Чтобы поучаствовать, нужно зайти на Госуслуги, указать регион «Московская область» и выбрать территорию, которая нуждается в улучшении, добавил губернатор.

«Благодаря вашему участию с 2021 года мы выбрали 222 территории для благоустройства. Уже преобразили 110 из них, а еще 112 ждут своей очереди в ближайшие годы», — подчеркнул Воробьев.