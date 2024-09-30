Воробьев представил Ингрид Пильдес как кандидата на пост министра образования

«Я, прежде всего, хотел Ингрид Валерьевну Пильдес представить. Вы у нас номинированы на (пост - ред.) министра образования. Это очень важное направление, которое традиционно в Подмосковье имеет заметные результаты и заметные успехи. Но одно дело расти с низкой базы, другое дело, все-таки, обеспечить дальнейшее качественное развитие», – отметил Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

Губернатор добавил, что Ольга Забралова, в свою очередь, будет заниматься всем, что касается специальных флагманских школ.

«Прошу вас проявить самые лучшие таланты и самое лучшее усердие», – сказал Воробьев.

На данный момент Пильдес является заместителем министра образования Московской области с 26 сентября 2024 года. В целом системе образования она проработала 22 года. Начинала Ингрид Пильдес с работы педагогом дополнительного образования в Санкт-Петербургском городском Дворце творчества юных.

Ольга Забралова ранее была сенатором от Подмосковья в Совете Федерации РФ.