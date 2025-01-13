Воробьев предложил Забелина на должность зампреда правительства Подмосковья

«Хотел бы сказать о кадровых изменениях, которые мы предлагаем сделать. Прежде всего, Забелин Максим Васильевич. Его кандидатура на должность заместителя председателя правительства должна быть рассмотрена областной думой. Это очень важный блок, поскольку все мы, так или иначе, уделяем внимание здравоохранению, кто-то больше, кто-то меньше», — сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

Он отметил, что телемедицина и мировой опыт говорят нам, что сегодня главное беспокойство жителей — это запись к врачу. Но проблема не ограничивается только первичным звеном, хотя оно является наиболее загруженным и сложным для трансформации.

«Важно и качество работы стационаров. Мы продолжаем проводить большую работу по капитальному ремонту стационаров, но это не только про стены или побелку. Это, прежде всего, про эффективность их работы. Лучшие практики должны быть с нами, и, Максим Васильевич, именно на это будет направлен ваш фокус», — добавил губернатор.