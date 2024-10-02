Воробьев пожелал успехов участникам «Времени Героев» Лосунчукову и Гороху

Кирилл Лосунчуков и Владимир Горох — участники программы для бойцов СВО «Время героев». На протяжении двух месяцев они изучали госуправление, стажировались в правительстве Подмосковья. Впереди их ждет обучение в Мастерской управления «Сенеж» в Солнечногорске.

«Самое главное — парни нашли направления, в которых хотели бы развиваться, уже есть первые успехи. Желаю удачи и новых побед на этом пути», — написал Воробьев в своем Telegram-канале.

Губернатор отметил, что Кирилл Лосунчуков проходил стажировку в региональном Мининвесте. Он встречался с руководителями предприятий, участвовал в разработке новой модели сопровождения инвесторов.

Владимир Горох познакомился с механизмами работы нескольких блоков. Он участвовал в разработке рекомендаций по работе с подростками и получил положительные отзывы от руководителей ведомств.