Воробьев поздравил жителей Московской области с Днем народного единства

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жителей региона с Днем народного единства. Праздничное мероприятие состоялось в Доме правительства Московской области, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Воробьев подчеркнул, что важно сохранять историческую память и традиции. Нынешний праздник актуален. Еще губернатор Подмосковья предоставил награды за вклад в развитие региона.

«По поручению Президента я имею честь вручить государственные награды. Сегодня также будут вручены и наши — областные. Среди награждаемых — Герой РФ, кавалер трех Орденов Мужества, член региональной Общественной палаты Юрий Сергеевич Мизерный. В зале находятся люди разных профессий — врач, спасатель, учитель, это все те, кто своим трудом, примером достойно выполняют возложенные на них обязанности. Хочу всех поздравить с Днем народного единства, который мы отмечаем уже 20 лет», — отметил губернатор.

Некоторое время назад этот праздник был новым. Однако у него древняя история. Она напоминает о ключевых событиях в истории государства, сказал Воробьев.

«Сегодня у него особый смысл. У нас большая, многонациональная страна, и единство народа имеет важное значение. Именно поэтому Президент регулярно говорит о тех ценностях, которые нас объединяют — это наша страна, наши семьи, наши традиции», — подчеркнул губернатор.

Мизерный получил звание «Почетный гражданин Московской области». Он на протяжении долгих лет служил в ВС РФ. В 2022 году в качестве добровольца отправился в зону спецоперации. Он продолжает выполнять боевые задачи.

Герой России отметил, что День народного единства ему близок, как праздник. Он множество раз видел, как трудности сплачивают народ. СВО это подтверждает.

«Сейчас на стороне добра собрались ребята разных национальностей, разных народов, и бок о бок сражаются с нечестью. День народного единства обрел глубокий смысл», — подчеркнул Мизерный.

Врач Виктор Егоров получил Орден Пирогова

Орден Пирогова получил главный научный сотрудник Московского областного научно-исследовательского клинического института (МОНИКИ) имени М. Ф. Владимирского Виктор Егоров. Он полковник медслужбы в отставке. На протяжении 30 лет работал военным врачом. Также руководил оториноларингологическим отделением госпиталя имени А. А. Вишневского.

С 2013 года Егоров работает в МОНИКИ. Там ведет научную деятельность и преподает.

Под руководством Егорова появился уникальный Центр лечения полипозного риносинусита, где используются современные способы проведения иммунобиологической терапии.

Егоров создал пять учебно-методических пособий. Также он получил 25 патентов на собственные изобретения. Был соавтором около 100 научных статей. В качестве педагога успешно подготовил 200 квалифицированных специалистов-оториноларингологов.

Врач подчеркнул, что его клиника специализируется на большом количестве проблем с научной точки зрения. Там применяют современные методики, которые используют во всех регионах РФ.

Например, применяется лазерная хирургия. Операции организовывают под местной анестезией, а не общей. Благодаря этому пациент может вставать на ноги на второй-третий день, отметил Егоров.

По словам врача, награждение стало приятным событием как для него, так и для всего института в целом. Когда работника награждают, это оценка коллектива, в котором он работает.

Заслуженному спасателю РФ Сергею Щетинину дали Почетную грамоту губернатора

Заслуженный спасатель России, с 2019 года заместитель начальника «Мособлпожспаса» Сергей Щетинин получил Почетную грамоту губернатора Подмосковья. Он командовал во время устранения аварий на теплосетях в Химках и Климовске, руководил расчетами во время разбора завалов в «Крокусе».

За спиной у Щетинина большое количество спасательных операций, проведенных не только в РФ, но и за ее пределами.

Заслуженный спасатель РФ — один из создателей программы «Первая помощь». Благодаря ей в разных субъектах РФ удалось подготовить около 100 инструкторов. Под эгидой Совета Федерации Щетинину удалось провести всероссийскую акцию, во время которой чествовались дети, сделавшие героические поступки.

Он рассказал, что Всероссийский гражданско-патриотический проект «Дети-герои» развивается. Он весьма важный, помогает воспитывать российскую молодежь.

Дети замечают, что их ровесники делают важные поступки. В результате пытаются им подражать, подчеркнул Щетинин.

Учительница Кирьянова получила звание «Заслуженный работник образования Московской области»

Татьяна Кирьянова работает учителем уже 50 лет. Она учит математике в Образовательном комплексе №9 в Пушкине. Ученики Кирьяновой часто выигрывают призовые места на Всероссийской олимпиаде школьников, в конкурсах, а также поступают на учебу в одни из сильнейших университетов России — МГУ, МГТУ, МФТИ, ВШЭ. Также дети связывают собственную жизнь с наукой и математикой.

Кирьянова создала собственный комплекс мероприятий для того, чтобы адаптировать в профессиональном плане начинающих преподавателей. Она получила звание «Заслуженный работник образования Московской области».

Кирьянова рассказала, что работает учителем с 1974 года. Все это время она трудится в одной школе.

«Когда сюда пришла, мне попался прекрасный класс, у ребят были замечательные родители, которые поддерживали, во всем помогали. Я влюбилась в эту работу, и у меня никогда не было желания отсюда уйти», — рассказала учительница.

По словам Кирьяновой, большое количество ее учеников стали успешными. Среди них имеются востребованные доктора, учителя университетов.

Директор УОР №4 в Чехове получила звание «Заслуженный работник физической культуры, спорта и туризма Московской области»

Директор училища Олимпийского резерва №4 в Чехове Татьяна Подорожная стала «Заслуженным работником физической культуры, спорта и туризма Московской области». Спорту было посвящено 40 лет ее жизни.

Подорожная начинала путь с работы тренера по легкой атлетике. Затем стала директором училища олимпийского резерва №4 в Чехове. Им она руководит и сегодня.

Те, кто посещал УОР, принимали участие в Олимпийских играх. Еще выигрывали на чемпионатах мира, РФ.

Под руководством Подорожной в Подмосковье были организованы некоторые масштабные соревнования. Например, «Лыжня России», «Фестиваль спортивной борьбы», «Международные игры стран СНГ и Балтии», «Кросс наций», «Фестиваль спортивной борьбы», «Эстафета Победы», «Вызов России», «Оранжевый мяч», а также чемпионаты Европы и мира.

В УОР есть гандбол, водное поло, синхронное плавание, художественная гимнастика и бокс. По словам Подорожной, в училище приглашают талантливых ребят из Подмосковья и иных регионов, отбирают их. Затем с ними начинают заниматься тренеры.

«По окончании училища они приобретают профессию — преподавателя по избранному виду спорта. А также попадают в профессиональные команды. Вот в этом году 9 выпускников оказались в «Чеховских медведях»», — подчеркнула Подорожная.

