Воробьев поздравил жителей и чиновников с Днем местного самоуправления

21 апреля в России отмечается День местного самоуправления. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в своем Telegram-канале поблагодарил всех, кто делает жизнь в регионе более безопасной и комфортной для местных жителей.

Он отметил, что доверие людей к власти формируется на основе нескольких факторов. Среди них — внимание к жителям, умение слышать, искать способы решения, а также навык двигаться вперед.

«В Подмосковье много разных территорий — от крупных городов до небольших поселков. И в каждом городском или муниципальном округе есть команды, которые работают с полной самоотдачей. Это главы, депутаты, сотрудники администраций, сельские старосты и многие другие. Вместе вы — надежный и мощный фундамент всей системы управления в регионе», — отметил Воробьев.

Родственникам солдат ВС РФ, молодым мамам, ветеранам, школьникам, бизнесменам и другим категориям граждан нужна поддержка, а также ответственное отношение. Благодаря людям в Московской области появляется большее количество школ, парков, объектов для занятий спортом, а также мест, где комфортно проживать, добавил губернатор региона.

Воробьев поблагодарил за работу, внимательность, а также любовь к собственной территории.