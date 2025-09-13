Воробьев поздравил сотрудников МФЦ Подмосковья с профессиональным праздником

В 2009 году в подмосковной Балашихе заработало первое отделение МФЦ, в котором работало всего 35 сотрудников. К настоящему моменту в регионе работает 224 отделения «Мои документы», где квалифицированные работники помогают решить разные задачи 45 тыс. жителям. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев 13 сентября поздравил сотрудников МФЦ Подмосковья с профессиональным праздником, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.

День сотрудников МФЦ ежегодно отмечается во вторую субботу сентября. В 2025 году данный праздник выпал на 13-е число. Воробьев поздравил сотрудников с профессиональным днем, а также вручил областные награды лучшим из них.

«По доброй традиции мы встречаемся каждый год для того, чтобы сказать слова благодарности вам лично и в вашем лице всей большой команде, которая работает с нашими дорогими, любимыми жителями. Это 5800 человек, 224 отделения. Ежедневно вы общаетесь с огромным количеством людей с разными запросами, помогаете им. Мне кажется, это те самые добрые дела, которые вдохновляют. Сегодня (13 сентября — ред.) ваш профессиональный праздник, и я с удовольствием вас поздравляю и благодарю. Желаю, чтобы работа приносила удовлетворение, чтобы все получалось. Подсказывайте нам, потому что очень важна обратная связь, предложения, которые можно внедрить. Я считаю, что ту замечательную стратегическую идею, которую предложил наш президент (Владимир Путин — ред.) в части создания МФЦ по всей стране как самого удобного, эффективного метода общения с властью, получения государственных услуг, мы благодаря вам реализуем достойно. Сегодня наша задача — внедрять цифровые решения, чтобы вытеснять рутинную работу», — сказал Воробьев.

О награждении

Официальная церемония награждения состоялась в здании областного правительства, где заместитель директора бронницкого МФЦ Наталья Турцева была удостоена почетной грамоты от губернатора Московской области. Имея педагогическое образование и богатый опыт работы с людьми, она уже восемь лет успешно работает в многофункциональном центре Подмосковья.

«Волнительно получить эту награду, для меня это большая ответственность, стимул для дальнейшего совершенствования, поиска новых решений, более эффективной работы. От всей души хочу поздравить коллег с нашим общим профессиональным праздником. Работа в МФЦ — это не только глубокие знания, но и чуткость, ежедневная самоотдача», — сказала Наталья Турцева.

Турцева отметила, что за годы ее работы в МФЦ произошли глобальные изменения в лучшую сторону. В самом начале любой офис выполнял минимальный набор услуг, но в настоящее время его перечень расширен, а работа оцифрована.

За значительный вклад в работу многофункциональных центров Московской области благодарственные письма от губернатора получили заместитель руководителя отдела по взаимодействию с гражданами в МФЦ Егорьевска Марина Даневская и ведущий специалист-контролер-координатор в отделе обслуживания населения МФЦ Мытищ Максим Смородинов, а также заместитель главы отдела по приему граждан в МФЦ Фрязино Наталия Хитрова.

«В МФЦ я работаю уже более 10 лет — помогаю людям, консультирую по различным услугам. Всегда радуюсь, когда получается решить какую-то неординарную проблему. За эти годы работа очень сильно изменилась, раньше многое было только в бумажном виде. Сейчас все становится удобнее благодаря цифровизации. И мы обучаем жителей пользоваться такими услугами, особенно наших пенсионеров, инвалидов, чтобы они могли, например, оформлять положенные льготы из дома», — рассказал Смородинов.

Об услугах МФЦ

В Подмосковье государственные услуги становятся доступнее. С прошлого года жители 52 округов могут решать вопросы с управляющими компаниями прямо в МФЦ. Особенно активно эта система работает в Лосино-Петровском, где две управляющие компании уже оказали около 2,6 тысяч услуг через многофункциональный центр. Также с начала года в 16 округах появились услуги регионального оператора. Первопроходцем стал Ленинский городской округ, который также лидирует по цифровизации услуг, активно переводя их в электронный формат.

Специалисты МФЦ активно помогают участникам СВО и их семьям. В 2025 году сотрудники из Пушкинского округа более 200 раз выезжали в госпитали и отделение Фонда «Защитники Отечества», где оказывали помощь в оформлении документов для получения льгот и справок о статусе участника спецоперации.

С 1 сентября 2025 года в многофункциональных центрах можно оформить самозапрет на получение потребительских кредитов. Электронные сервисы МФЦ становятся все популярнее: каждый год количество услуг, оказанных в цифровом формате, увеличивается на миллион.

В МФЦ региона появились удобные новшества для жителей. Более 800 компьютеризированных рабочих мест открыты в смарт-центрах, где посетители могут самостоятельно получать государственные услуги в электронном виде. При необходимости сотрудники всегда готовы помочь — с начала года они провели более 2,1 миллиона консультаций.

Также запущен экспериментальный сервис ТЕЛЕ-МФЦ. Теперь не нужно посещать разные ведомства — прямо из офиса МФЦ можно связаться по видеосвязи со специалистами центров занятости и социальной защиты. Они проконсультируют по вопросам трудоустройства, компенсаций за коммунальные услуги, оформления путевок в санатории и обслуживания социальных карт. Сотрудники МФЦ помогут на месте оформить все необходимые документы.

Искусственный интеллект теперь следит за очередями в подмосковных МФЦ. Система, внедренная в 122 центрах, использует 374 камеры из сети «Безопасный регион» для мониторинга ситуации. Когда в зале ожидания собирается слишком много людей, ИИ автоматически отправляет уведомление через чат-бота. Благодаря этому руководство может быстро привлечь дополнительных специалистов для обслуживания посетителей, сокращая время ожидания.

