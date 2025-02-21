Воробьев поздравил со 101-летием ветерана-снайпера Алешину в Орехово-Зуеве

Теплые поздравления со 101-летием губернатор Подмосковья Андрей Воробьев оставил в своем Telegram-канале для легендарной женщины-снайперши из Орехово-Зуево Александры Семеновны Алешиной. Глава региона пожелал ветерану ВОВ крепкого здоровья.

«От всей души желаю Александре Семеновне крепкого здоровья, бодрости духа и всего самого наилучшего», — написал Воробьев.

21 февраля свой 101-й день рождения отмечает легендарная женщина-снайпер из Орехово-Зуево — Александра Семеновна Алешина.

В 18 лет Александра Семеновна трудилась со своей матерью на заводе «Респиратор», когда началась война. Вскоре она отправилась в район Наро-Фоминска для создания оборонительных сооружений против танков.

На оборонном предприятии были организованы снайперские курсы, где она проявила себя как талантливый стрелок. Несмотря на большое желание отправиться в действующую армию, руководство приняло решение оставить ее в качестве инструктора. За время работы она подготовила свыше двух десятков метких стрелков.

После окончания войны Алешина не только вернулась к работе на предприятии, но и активно занялась общественной деятельностью в качестве депутата. Многие годы она посвятила помощи людям, при этом не оставляя свое увлечение стрелковым спортом и регулярно принимая участие в различных состязаниях.